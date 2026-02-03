Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles évacué après la découverte d’un obus

Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a brièvement été évacué mardi en fin de matinée, après la découverte d’un obus d’une guerre mondiale sur le chantier de la place Sainctelette, ont rapporté les pompiers bruxellois et la police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe). Le calme est depuis revenu et le personnel a pu réintégrer le bâtiment.

Vers 11h00, l’alarme d’évacuation a retenti dans les bâtiments du ministère. “Un obus a été retrouvé dans le cadre des travaux sur la place Sainctelette“, a indiqué la police de Bruxelles-Ouest. “C’est certainement un obus qui a été enterré il y a 70, 80 ou 90 ans.”

Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) et la police ont établi un périmètre de sécurité autour de la place Sainctelette. Vers 12h00, celui-ci a été levé, a précisé la police.

Belga