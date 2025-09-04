Le milieu de terrain belgo-néerlandais Ivan Pavlic rejoint l’Union Saint-Gilloise

L’Union Saint-Gilloise a annoncé une nouvelle recrue mercredi, en la personne d’Ivan Pavlic. Le milieu de terrain belgo-néerlandais de 23 ans arrive de Paços Ferreira au Portugal, et il s’est engagé avec les champions de Belgique jusqu’en 2029.

Né à Rotterdam, Pavlic avait débuté sa formation à l’Excelsior et au Spartaan avant d’émigrer vers Anvers. Il a passé 5 ans au sein de l’académie de l’Antwerp, et s’est envolé ensuite pour l’Académica Coimbra au Portugal, passant ensuite à Estoril, Portimonense, et enfin Paços Ferreira.

La saison dernière, Ivan Pavlic a disputé 36 matchs et inscrit 2 buts, en plus de 2 passes décisives. Son équipe s’est toutefois sauvée de justesse en deuxième division portugaise, en ayant disputé les barrages de maintien. Le Belgo-Néerlandais est le 7e transfert entrant de l’Union Saint-Gillloise cet été, après Kjell Scherpen (Brighton), Louis Patris (Saint-Trond), Adem Zorgane (Charleroi), Rob Schoofs (Malines), Raul Florucz (Olimpija/Ltu) et Guilherme Smith (Kalju/Est).

Belga – Photo : Union Saint-Gilloise