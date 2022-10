Le métro au ralenti entre Osseghem et Simonis jusqu’à la fin du mois suite à des travaux d’entretien

INFO BX1 | Depuis plusieurs semaines, le métro roule au ralenti entre Osseghem et Simonis. Des travaux sont en cours, et devraient être terminés d’ici la fin du mois.

“On a constaté une usure des rails à cet endroit”, nous explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib, précisant que cela n’empêche nullement les métros de circuler, en toute sécurité, entre ces deux stations qui se suivent.

“Les travaux de réparation sont en cours mais le temps que tout soit terminé (on ne peut pas travailler non-stop, sinon le métro ne passerait plus et on réalise aussi des travaux d’entretien en continu à différents endroits de notre réseau), on limite la vitesse juste sur ce tronçon”.

Le métro retrouvera sa vitesse de croisière d’ici la fin du mois, assure la Stib.

