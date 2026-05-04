Le métro 5 vers Erasme interrompu quatre dimanches matin en mai et en juin

Le métro 5 sera interrompu durant quatre dimanches matin en mai et juin entre Erasme et Gare de l’Ouest, dans le cadre du programme de modernisation du réseau de métro de la Stib, a annoncé lundi la Société des transports intercommunaux de Bruxelles dans un communiqué. Des bus navettes seront mis en place, à la même fréquence que les métros.

La Stib déploie progressivement la nouvelle signalisation Communication Based Train Control (CBTC) sur son réseau de métro. Cette technologie permettra de rendre plus fiable et flexible son réseau, “pour un confort accru des voyageurs tout en maintenant un niveau de sécurité maximal“, a-t-elle présenté.

L’installation est finalisée sur la ligne 5 entre Jacques Brel et Erasme. Ces nouveaux systèmes doivent désormais faire l’objet de différents tests. La réalisation de tests nécessite toutefois l’interruption de la circulation entre Erasme et Gare de l’Ouest quatre dimanches jusqu’à 12h30 environ : les 10 et 24 mai, ainsi que les 7 et 21 juin.

Des bus navettes seront mis à disposition des voyageurs. Pour ceux en provenance des lignes de métro 2 et 6, la correspondance avec les bus navettes vers Erasme se fera à Gare de l’Ouest, à la place de Beekkant.

Plus d’informations sur l’emplacement des arrêts sont disponibles sur le site internet de la Stib.

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