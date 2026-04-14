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Le médiateur fédéral pour l’aéroport de Bruxelles-National a été licencié

Le médiateur fédéral pour l’aéroport de Bruxelles-National, Philippe Touwaide, a été licencié, a indiqué lundi à Belga l’attachée de presse du cabinet du ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, confirmant de la sorte une information du L-Post.

Le SPF Mobilité avait recommandé le licenciement de M. Touwaide après la condamnation de ce dernier, le 1er avril par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à un an de prison ferme pour avoir harcelé le CEO de l’aéroport de Zaventem, Arnaud Feist. Jean-Luc Crucke avait approuvé cette option.
Philippe Touwaide était alors déjà suspendu de ses fonctions depuis un mois. Le désormais ex-médiateur a interjeté appel de sa condamnation.
Belga
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