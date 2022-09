Le match des Diables face au Pays de Galles sera bien animé ce jeudi

Nos Diables joueront leur dernier match à domicile face au Pays de Galles, avant la coupe du monde au Qatar. Cette rencontre, qui aura lieu au stade Roi Baudoin sera bien animée, notamment grâce à un concert de Oscar and the Wolf.

Le stade Roi Baudoin accueillera les Diables Rouges, ce jeudi, pour la dernière fois avant la Coupe du Monde, face au Pays de Galle : “Pour nos supporters, il s’agit de la dernière occasion d’admirer leurs héros en pleine action en Belgique. Et pour la toute première fois avec leur maillot officiel de la Coupe du Monde” commente Manu Leroy, le directeur marketing et communication de l’URBSFA.

Juste avant le coup d’envoi du match, l’Union belge de football mettra à l’honneur trois anciens héros du mondial : Vincent Kompany, Thomas Vermaelen et Mousa Dembélé. Le chant des supporters se mêlera à celui de Oscar and The Wolf. Il viendra interpréter son titre “Warrior”, hymne officiel des Diables pour la Coupe du Monde. Ce concert d’après-match lancera l’after-party.

Du co-voiturage organisé

À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, la Fédération Belge de Football lance un projet pilote qui vise à encourager les supporters à venir au stade en covoiturage. Le but est de limiter la circulation vers le stade Roi Beaudoin, et autour de celui-ci : “Les supporters peuvent réserver une place ​ pour un lift vers Bruxelles ou proposer des places libres dans leur voiture à d’autres supporters (…) Si ce projet remporte un vif succès, nous allons encourager le covoiturage entre les supporters pour tous les matchs à domicile de nos équipes nationales en mettant à disposition gratuitement une plateforme de covoiturage” explique Géraldine Heinen, conseiller en matière de football et de responsabilité sociale à l’Union belge de football. Les événements qui y ont eu lieu ont, en effet, souvent engendré d’importants embouteillages dans la ville.

M.D. – Photo : Belga – Thierry Roge