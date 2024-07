21 juillet : voici le programme des festivités

La fête nationale belge célèbrera, cette année, le 11e anniversaire du règne du roi Philippe. Les festivités du 21 juillet ont été présentées mardi par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et la présidente de la Chancellerie du Premier ministre Alexander De Croo, Arlin Bagdat.

Le traditionnel défilé militaire et civil aura lieu entre 16h00 et 17h40, sur la place des Palais. Le public pourra y découvrir les différentes composantes de la Défense – dont les nouveaux véhicules militaires Jaguar, Griffon, Falcon et Caesar. Les 25 ans de la coopération militaire avec le Bénin seront par ailleurs célébrés cette année, avec – pour la première fois – un détachement mixte de militaires béninois et belges dans le défilé. Un détachement de l’Otan défilera aussi, à l’occasion de son 75e anniversaire.

■ Reportage Arnaud Bruckner et Nicolas Scheenaerts – Archives Défense/OTAN

La composante aérienne de l’armée défilera également dans les airs, avec quelque 26 avions, dont six F-16 et un hélicoptère allemand H145. Cette année, en raison des travaux effectués au rond-point Schuman, le défilé ne passera pas par la rue de la Loi. “Il est donc inutile de vous y rendre”, ont souligné les organisateurs à l’adresse des visiteurs. À la place, ceux-ci sont invités à assister à la parade depuis la rue Royale, en s’y rendant à partir du boulevard du Jardin Botanique.

Dans les tribunes prendront place 50 “Be Heroes”. À la demande du Roi et de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, cette initiative citoyenne “met en lumière des héros du quotidien qui, loin de toute attention, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour aider les autres”. Ces dernières semaines, un grand nombre de personnes ont désigné leur héros sur www.beheroes.be. Début septembre, le Roi recevra certains de ces héros du quotidien lors d’une audience au Palais Royal.

Outre l’incontournable défilé, de nombreuses animations se tiendront entre 10h00 et 20h00 à la Fête du parc de Bruxelles. La Défense y prendra part, avec quelque 40 stands, une trentaine de véhicules, ou encore des drones afin de “faire découvrir ce monde et sa transformation, ainsi que permettre aux petits comme aux grands d’échanger avec les militaires au travers de multiples activités”, a souligné Ludivine Dedonder.

Puggy, Lost Frequencies et Mustii

Pour la troisième année consécutive, un spectacle gratuit organisé par le SPF Chancellerie du Premier ministre clôturera les festivités du 21 juillet, dès 21h00, au parc du Cinquantenaire. En musique, la Fête nationale sera célébrée par dix artistes belges, dont Puggy, Reinel Bakole, Lost Frequencies, Mustii, Youssef Swatt’s, ou encore Omdat Het Kan & Average Rob. Un show de lumière laser et de drones, accompagné d’un DJ set, illuminera le Cinquantenaire à partir de 22h00, avant le traditionnel feu d’artifice organisé par le Syndicat d’initiative-Bruxelles Promotion.

Côté mobilité, de nombreux secteurs seront rendus inaccessibles à la circulation, a rappelé la police bruxelloise. C’est le cas notamment des rues Royale, Belliard, et de la Régence, des places Poelart, Royale, des Palais, du Sablon et du Trône. Cela vaudra également pour les artères autour du parc de Bruxelles ou encore la zone du boulevard Botanique, de la place Rogier, et du boulevard Roi Albert.

►La Stib renforcera plusieurs lignes pour les festivités du 21 juillet

Il est vivement conseillé au public de se rendre aux festivités en transports en commun.

Belga – Photo: Hatim Kaghat