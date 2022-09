Le marais Wiels et le lac Bullicante de Rome s’associent pour sauver leurs écosystèmes des projets immobiliers

Le marais Wiels et le lac Bullicante à Rome s’associent pour un jumelage un peu particulier. Geneviève Kinet, représentante de l’ASBL marais Wiels était dans la capitale italienne il y a quelques jours, et était, ce jeudi dans le 12h30 pour nous en parler.

L’un se trouve en Belgique, l’autre en Italie, mais le marais Wiels de Forest et le lac Bullicante de Rome, sont en fait très similaires. Tout d’abord, la présence de l’eau et de leurs emplacements sur des sites d’anciennes activités industrielles : “On se retrouve dans un quartier très populaire. Finalement, Le quartier de Forest Saint-Antoine aussi“, décrit Geneviève Kinet, représente de l’ASBL marais Wiels. Ces sites ont émergé sur les ruines des brasseries Wielemans et de l’usine de soie artificielle SNIA.

“Puis il y a eu les faillites et l’intervention de promoteurs qui ont voulu construire sur ce site (du Marais Wiels, ndlr). Le projet des brasseries Wielemans de construire des bureaux a percé la nappe phréatique, et l’eau a émergé“, ajoute-t-elle. Résultat : la nature y reprend ses droits. On peut retrouver, sur ces deux sites un nouvel écosystème et une biodiversité spontanée, devenue nécessaires à l’habitabilité de nos villes.

Une réelle lutte y a lieu pour protéger ces nouveaux écosystèmes, car ils sont toujours menacés par des projets immobiliers. L’alliance entre le marais Wiels et le Bullicante vise donc à apporter une dimension européenne à cette lutte : “On s’est dit qu’il faut s’unir pour partager nos procédures et conseils” justifie Geneviève Kinet.

­■ Interview de Geneviève Kinet, représentante de l’ASBL marais Wiels réalisée par Fanny Rochez et Murielle Berck