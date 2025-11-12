Passer la navigation
Le MAD Parcours Downtown : une balade dans le centre-ville à la découverte de créateurs locaux

Le centre ville est transformé, pendant quatre jours, en galerie à ciel ouvert : le MAD Parcours se déploie dans le centre de Bruxelles et propose une plongée dans l’univers créatif en mettant à l’honneur des créateurs locaux. 130 talents sont représentés. Les participants se repèrent avec une carte et peuvent voir tous les lieux participants. Le parcours est à découvrir jusqu’au 15 novembre, entièrement gratuitement.

■ Reportage de Valentine Rolus, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée

BX1
