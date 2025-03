Le kern a une nouvelle fois discuté du budget de la Défense

Les vice-Premiers ministres du gouvernement fédéral, réunis en conseil des ministres restreint (kern) ont une nouvelle fois abordé vendredi la question du budget de la Défense.

Il n’est pas encore question d’un accord, indique-t-on à plusieurs sources.

Le gouvernement entend conclure d’ici Pâques un accord sur le budget pour le restant de l’année 2025. L’intention reste d’obtenir l’approbation de la Chambre dans la deuxième quinzaine du mois de mai. En raison du contexte géopolitique, la coalition Arizona souhaite aussi atteindre dès cet été la norme Otan de 2% du PIB consacrés à la Défense, au lieu de 2029 comme le prévoyait l’accord de gouvernement.

Une telle mesure implique de trouver 4 milliards d’euros. Le kern s’est déjà réuni à plusieurs reprises sur cette question, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Les partenaires de la coalition semblent tous d’accord sur le fait que les dépenses en matière de défense doivent augmenter plus rapidement. Ainsi, le député Axel Weydts a précisé jeudi à Villa Politica (VRT) que Vooruit soutenait “pleinement ces 2%”.

Mais la manière de débloquer un tel budget fait débat. Un fonds défense, alimenté par des dividendes et la vente de participations d’État est entre autres évoqué.

Selon le ministre du Budget Vincent Van Peteghem, plus de 17 milliards d’euros seraient nécessaires pour maintenir le budget de la Défense dans les années à venir. Chez Vooruit, on plaide pour une contribution supplémentaire des épaules les plus larges, a ajouté M. Weydts jeudi.

Les socialistes flamands refusent également de nouvelles coupes dans la sécurité sociale et les soins de santé. CD&V et Les Engagés sont également sur cette ligne. Le MR, à l’inverse, se méfie des impôts supplémentaires et réfléchit à des économies, par exemple sur la coopération au développement.

D’autres points budgétaire font aussi l’objet de discussions. Par exemple, la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) réclame 141 millions d’euros supplémentaires pour son département.

Belga