Le gouvernement fédéral réuni pour un kern décisif sur le budget : sans accord, Bart De Wever se rendra chez le Roi

Le gouvernement fédéral a commencé lundi à 13h sa réunion en comité restreint, première étape d’une semaine qui s’annonce décisive.

Le Premier ministre doit soumettre aux vice-Premiers ministres une note de compromis pour boucler les travaux budgétaires et dégager 10 milliards d’euros supplémentaires d’ici la fin de la législature. L’équipe De Wever doit également finaliser les réformes contenues dans l’accord de l’été (réforme des pensions, taxe des plus-values, flexibilisation du marché du travail, etc.).

Si aucun accord n’est conclu pour jeudi, le Premier ministre “fera rapport” au Roi, une formule qui laisse entendre qu’il remettra sa démission.

Les participants n’ont pas fait de commentaire à leur arrivée au 16 rue de la Loi, à l’exception du vice-Premier ministre CD&V et ministre du Budget, Vincent Van Peteghem. “C’est important que nous prenions tous nos responsabilités et que nous arrivions à un paquet de mesures juste et équilibré“, a-t-il expliqué.

Belga – Photo : Belga Image

