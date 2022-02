Le Gouvernement bruxellois vient d’adopter un Plan d’inclusion des personnes LGBTQIA+

Proposé par le cabinet de la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou, ce plan vise à faciliter l’inclusion de ces personnes à Bruxelles.

En 2020-2021, l’ancien plan s’est arrêté et des conclusions en ont été tirés. Pendant plus d’un an, le cabinet à l’Égalité de chance a élaboré un nouveau plan pour 2022-2025 avec les associations LGBTQI+. À travers 35 actions budgétisées différentes compétences de la région sont mobilisées. En effet, la grande différence avec l’ancien plan, c’est qu’il est transversal. Plus précisément, des secteurs comme le logement, la fonction publique, l’urbanisme et la justice sont présents dans le nouveau plan.

Cependant, il reste encore du travail. Selon l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), 66% des personnes LGBTQIA+ ont peur de se faire juger et 27% évitent d’aller dans l’espace public au risque de se faire agresser.

■ Une interview de Florence Wautelet, directrice adjointe du cabinet à l’égalité des chances et Jean-François Cannoot, coordinateur de Rainbowhouse, par Camille Paillaud.