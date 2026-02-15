 Aller au contenu principal
Le gouvernement bruxellois s’est mis au travail

Le gouvernement bruxellois, installé samedi à la suite des prestations de serment de ses ministres et secrétaires d’Etat, s’est mis au travail, a-t-on appris dimanche dans l’entourage du ministre-président Boris Dilliès (MR).

Des réunions électroniques sont programmées dimanche et lundi.

Au-delà d’une première réunion informelle, qui a eu lieu samedi, une première réunion en présentiel est prévue jeudi.

Le ministre-président est attendu au parlement régional le lundi 23 février prochain pour la lecture de la Déclaration de Politique Générale de son gouvernement et le débat qui sera organisé par la suite.

Belga

