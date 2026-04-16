Le gouvernement bruxellois revoit sa copie sur le budget emploi : des mesures ACS corrigées

Le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord jeudi sur un budget 2026 pour Actiris dont le Comité de gestion avait rejeté une première mouture. Initialement annoncée à 40 millions d’euros, la réduction de l’enveloppe “emploi” est finalement revue à 28 millions d’euros. Le gouvernement fait également un pas en arrière concernant les mesures ACS (agents contractuels subventionnés) dans le non marchand.

Dans son budget 2026, le gouvernement bruxellois prévoyait de réduire de 40 millions d’euros son budget dévolu à l’emploi. Le dispositif des ACS – le principal mécanisme de soutien à l’emploi dans le secteur non marchand bruxellois, permettant aux ASBL et administrations d’engager des demandeurs d’emploi grâce à une prime régionale et une réduction des cotisations sociales patronales – était concerné. Le gouvernement envisageait un passage de 100% à 95% de subventionnement régional pour tous les secteurs, alors que seuls certains secteurs n’étaient pas totalement subsidiés jusqu’à présent. La suppression de l’article 20 régissant les subventions versées aux associations et organismes pour l’engagement de personnel était aussi envisagée.

Ces derniers jours, le secteur social-santé bruxellois a alerté sur les risques de pertes d’emploi qu’engendrerait une telle réduction de subvention pour le secteur non marchand. “Casser les ACS, c’est casser le monde associatif (…) les ACS touchent tout ce qui fait lien social et dans la société, nous avons besoin de personnes qui se rencontrent, qui aident les autres pour absorber les chocs“, dénonçait ce jeudi matin le député bruxellois Matteo Segers (Ecolo) dans Bonjour Bruxelles.

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Le gouvernement bruxellois a donc finalement décidé de revoir sa copie. L’enveloppe dévolue aux politiques d’emploi sera finalement réduite de 28 millions d’euros. En ce qui concerne les ACS, “un calibrage prudent a été effectué pour les Agents contractuels subventionnés (ACS), compte tenu des contraintes déjà supportées par le secteur associatif actif dans des politiques essentielles, dont le soutien à la remise à l’emploi des personnes très éloignées du marché. Il ne sera procédé ni à la suppression de l’article 20, ni à une uniformisation à 95 % de l’ensemble des postes ACS”, assure le ministre par voie de communiqué.

En parallèle, des mécanismes de renforcement de contrôle du dispositif seront déployés sans délai pour qu’il réponde mieux à ses objectifs, ajoute le ministre.

BX1 – Photo : Belga