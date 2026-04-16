Matteo Segers (Ecolo) : “Le gouvernement bruxellois veut mettre le secteur associatif à genoux”

Selon Matteo Segers, la diminution des subsides pour les ACS (agents contractuels subventionnés) bruxellois est “un coup terrible“, “c’est abattre les gens qui font remonter Bruxelles (…) Casser les ACS, c’est casser le monde associatif (…) les ACS touchent tout ce qui fait lien social et dans la société, nous avons besoin de personnes qui se rencontrent, qui aident les autres pour absorber les chocs“, explique-t-il.

Laurent Hublet, ministre en charge de l’Emploi à Bruxelles parle d’une économie de 5 à 6 millions sur ces contrats subsidiés par la Région. “Ils veulent mettre le secteur associatif à genoux (…) quand on veut supprimer les emplois de personnes qui aident les autres pour des questions de performance, c’est ce qu’on fait, et je ne peux l’accepter“. Selon lui, certains aspect de l’annonce prouvent que “le gouvernement bruxellois est l’esclave du gouvernement bruxellois“. Il ajoute : “Les économies linéaires, ce n’est pas faire de la politique, c’est gérer un porte-monnaie, sans réfléchir aux conséquences“. Le député plaide plutôt pour augmenter des recettes plutôt que de faire des économies. Il cite ainsi le dossier du Métro3.

► Interview de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles