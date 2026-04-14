Le gouvernement bruxellois donne son feu vert à l’apport en nature d’Hydria dans Vivaqua

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert à l’apport en nature d’Hydria, en charge du traitement des eaux usées à Bruxelles, dans la société bruxelloise de distribution d’eau Vivaqua. L’information a été annoncée mardi par la secrétaire d’État à l’Environnement et au Climat, Ans Persoons (Vooruit).

Au cours des prochains mois, celle-ci présentera au gouvernement une note de vision globale sur le secteur de l’eau à Bruxelles. Lors de la formation du gouvernement, il a été convenu que, dans le cadre d’une rationalisation du secteur de l’eau et d’un renforcement de la situation bilantaire de Vivaqua, Hydria céderait à celle-ci les bassins d’orage et les collecteurs par le biais d’un apport en nature. En échange de cet apport, Hydria recevra des actions de Vivaqua.

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À la suite de ce transfert, la gestion des bassins d’orage et des collecteurs incombera à l’avenir à Vivaqua. L’apport en nature s’accompagnera d’un apport de 180 millions d’euros que la Région effectuera directement dans le capital de Vivaqua.

Sur proposition de la secrétaire d’État Ans Persoons, le gouvernement bruxellois a formalisé jeudi dernier le principe d’un apport en nature et a pris acte du lancement de toutes les formalités nécessaires à l’opération prévue. Le gouvernement sera tenu informé des analyses et de l’évolution des travaux préalables à la réalisation de cette opération.

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Belga