Augmentation du prix de l’eau : Vivaqua pointée du doigt pour sa mauvaise gestion

Depuis le 1er janvier, le prix de l’eau a augmenté de 12,5% en Région bruxelloise. Concrètement, pour un ménage moyen consommant 62 mètres cubes par an, cela représente une hausse annuelle de 41,5 euros, soit environ 1,7 euro supplémentaire par mois et par personne. Le directeur de Brugel, Pascal Misselyn, et la députée au parlement bruxellois et Vice-Présidente de la Commission de l’environnement Aurélie Czekalski (MR) étaient les invités de Bonsoir Bruxelles.

Brugel, le régulateur bruxellois en charge du contrôle du prix de l’eau, du gaz et de l’électricité, a réalisé un audit approfondi de la situation. Dans ses conclusions, il s’est montré particulièrement critique envers Vivaqua.

Le fournisseur d’eau Vivaqua justifie cette hausse par un sous-financement historique de l’eau en Région Bruxelloise, et par un nombre important de factures impayées. “Il y a eu une sous-estimation du taux de factures impayées. Au départ, Vivaqua l’estimait à 1,5%. Après audit, Brugel, le régulateur, a indiqué que c’était 4%”, explique Aurélie Czekalski (MR).

À cela s’ajoute le fait que Vivaqua a rencontré des problèmes avec ses logiciels de facturation, qui n’ont pas été gérés de manière adéquate, selon Brugel, qui estime que les conséquences de ces problèmes ne doivent pas être répercutées sur les consommateurs. “Nous avons sanctionné Vivaqua et avons considéré comme déraisonnables une série de surcoûts liés à ces factures qui n’ont pas été envoyées”, ajoute Pascal Misselyn, le directeur de Brugel. Le régulateur demande par ailleurs au fournisseur d’eau de s’améliorer en la matière.

Pour pouvoir assurer ses services, la société de distribution de l’eau réclame au prochain gouvernement bruxellois de plein exercice l’obtention d’un financement structurel. Rappelons que Vivaqua est une intercommunale. A ce stade, elle ne reçoit pas de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale.

■ Une interview de Pascal Misselyn et Aurélie Czekalski au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.