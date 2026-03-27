Le gouvernement adopte de nouvelles règles pour les publicités pour l’alcool

La publicité pour les boissons alcoolisées dans les médias destinés principalement aux mineurs sera interdite, soit la publicité à la radio et à la télévision (y compris en streaming), mais aussi dans les médias numériques et la presse écrite ciblant les mineurs. L’interdiction s’applique si au moins 30% de l’audience est composée de mineurs. Elle s’appliquera également aux influenceurs : si leurs abonnés sont principalement des mineurs, ils ne peuvent pas faire de publicité pour l’alcool, détaille le cabinet Vandenbroucke dans un communiqué.

À l’avenir, il ne sera plus autorisé de distribuer de l’alcool gratuitement avec un magazine ou à l’achat d’un abonnement, mais il sera aussi interdit d’offrir de l’alcool à l’achat d’autres produits. Les promotions du type “2 + 1 gratuit” pour les boissons alcoolisées continueront d’être autorisées. Les dégustations, par exemple lors de l’achat de vin, seront encore autorisées également. Offrir une boisson sur place lors d’une inauguration, d’une journée portes ouvertes ou d’un événement (réception de Nouvel An, kermesse, marché, festival…) restera aussi autorisé.

Par ailleurs, un nouvel avertissement sanitaire “L’alcool nuit à la santé” figurera désormais dans toutes les publicités pour des boissons alcoolisées. Cependant, l’avertissement ne sera pas obligatoire sur les étiquettes et les emballages de boissons et ne s’appliquera pas non plus aux objets de décoration et aux accessoires. Une exception sera également prévue lorsque la marque est utilisée purement pour nommer un événement ou une compétition, ou lorsque ce nom est lié à un événement ou une compétition, ou lorsqu’une marque est utilisée à des fins de sponsoring de l’organisation d’un événement ou d’une compétition.

Le nombre de décès liés à l’alcool dans notre pays est estimé à 3% de l’ensemble des décès, soit plus de 10 par jour, selon les chiffres communiqués par le cabinet Vandenbroucke.

Belga