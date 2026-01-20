Le glacier bruxellois Pepe dans le top 5 mondial à la Coupe du monde de la glace

Une délégation belge participait cette semaine à la Gelato World Cup à Rimini, en Italie. Parmi les concurrents figurait Pepe, glacier bruxellois installé à Woluwe et Etterbeek.

Qualifiés en janvier lors de la Gelato Europe Cup, les Belges affrontaient notamment la France, l’Italie ou le Japon autour d’épreuves techniques, dont la réalisation d’un impressionnant buffet glacé.

Les résultats sont désormais connus : la Belgique termine 5e au classement mondial. “J’aurais voulu ramener la coupe en Belgique, mais ce sera pour une prochaine fois. On fait partie du top 5 mondial, c’est quand même pas mal pour une première fois”, confie Pepe. Après des mois de préparation intense, l’équipe n’a “aucun regret” et a également remporté le prix du fair-play, “parce que les Belges sont sympas”, plaisante le glacier via son Instagram.

