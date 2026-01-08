Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le froid paralyse les fournisseurs de béton et les chantiers : “Tout le monde veut recommencer”

Depuis lundi, la plupart des chantiers de construction sont à l’arrêt à cause du grand froid de ces derniers jours. C’est aussi le cas pour les fournisseurs de béton. En effet, la fabrication de cette matière dépend des températures extérieures.

Plusieurs tas de cailloux recouverts de neige reposent le long du canal de Bruxelles. Les trois entreprises de béton de la capitale sont à l’arrêt depuis lundi, à cause du froid. “Je pense que tout le monde veut recommencer“, réagit Sven Knop, responsable du site HOLCIM Bruxelles.

Les camions sont aussi immobilisés. Les chauffeurs et les ouvriers sont en chômage technique.

Chez les clients, c’est-à-dire les chantiers, la situation est la même. Tout est à l’arrêt, car le béton est une matière délicate à fabriquer, étant sensible tant au froid qu’au chaud.

Dès lundi, la production du béton pourra reprendre, après le redoux du week-end. Les chantiers pourront alors se remettre en marche.

■ Reportage de David Courier, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales