Le froid paralyse les fournisseurs de béton et les chantiers : “Tout le monde veut recommencer”

Depuis lundi, la plupart des chantiers de construction sont à l’arrêt à cause du grand froid de ces derniers jours. C’est aussi le cas pour les fournisseurs de béton. En effet, la fabrication de cette matière dépend des températures extérieures.

Plusieurs tas de cailloux recouverts de neige reposent le long du canal de Bruxelles. Les trois entreprises de béton de la capitale sont à l’arrêt depuis lundi, à cause du froid. “Je pense que tout le monde veut recommencer“, réagit Sven Knop, responsable du site HOLCIM Bruxelles.

Les camions sont aussi immobilisés. Les chauffeurs et les ouvriers sont en chômage technique.

Chez les clients, c’est-à-dire les chantiers, la situation est la même. Tout est à l’arrêt, car le béton est une matière délicate à fabriquer, étant sensible tant au froid qu’au chaud.

Dès lundi, la production du béton pourra reprendre, après le redoux du week-end. Les chantiers pourront alors se remettre en marche.

■ Reportage de David Courier, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli