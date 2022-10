Le flambeau d’une course internationale pour plus d’éducation climatique passe à Bruxelles

La course relais internationale “Running Out Of Time” pour réclamer plus d’éducation aux enjeux climatiques passait par Bruxelles ce mardi matin. Le passage de bâton symbolique a eu lieu au siège de Bruxelles Environnement.

La course relais se déroule en 724 étapes à travers 18 pays, auxquelles des volontaires se sont inscrits. La course “Running Out of Time” (littéralement “Plus de temps à perdre”) parcourra 7.767 km pour relier les villes de Glasgow, où s’est déroulée la 26e Conférence mondiale de l’Onu sur le climat (COP26), et de Charm el-Cheik où sera organisée la COP27.

Pour cette étape bruxelloise, une dizaine de coureurs ont porté le flambeau jusqu’au parc du Cinquantenaire. Ce passage dans la capitale est l’occasion de sensibiliser tout un chacun aux enjeux climatiques, notamment les jeunes à travers l’exposition interactive Belexpo qui a pris ses quartiers dans les bâtiments de Bruxelles Environnement.

L’organisation belge d’éducation climatique GoodPlanet, la Commission européenne et l’association Foundation for Environmental Education (FEE) participaient à ce passage de relais symbolique.

Michael Teutsch, chargé des Écoles à la Commission européenne, espère que l’initiative portera ses fruits à travers l’Europe. “Nous voulons multiplier les idées pour que les jeunes puissent prendre part à l’action contre le réchauffement climatique. L’éducation est un enjeu crucial qui doit les encourager à agir face à ce problème.”

Toutefois, “l’éducation climatique ne se limite pas aux enfants, c’est une éducation continue tout au long de la vie”, a souligné Jan Eriksen, l’ex-président de la FEE, présent “pour célébrer cette course qui doit faire passer le message de l’urgence climatique auprès de nos politiques lors de la prochaine COP”.

“La conscience climatique et la volonté d’action face au réchauffement climatique progresse mais il y a encore trop de méconnaissance face au changement climatique”, acquiesce Jo Van Cauwenberge, directeur de GoodPlanet Belgium. “Nous voulons éduquer mais aussi convaincre nos politiques d’agir. Nous sommes au quotidien dans les écoles et dans les entreprises pour faire bouger les choses.”

Belga – Photo: Facebook/Running Out Of Time