Le film “Jeunes mères” des frères Dardenne représentera la Belgique à la préselection des Oscars

Le long-métrage des frères Dardenne, “Jeunes mères”, a été choisi pour représenter la Belgique aux Oscars, dans la catégorie du Meilleur film international, a annoncé mardi Wallonie Bruxelles Images (WBI).

Le film, prix du Scénario cette année au Festival de Cannes, propose de plonger dans l’histoire de cinq adolescentes hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeunes mères. “Jeunes mères” est produit par Les Films du Fleuve, en coproduction avec The Reunion et Archipel 35, et bénéficie du soutien du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

► Hors Cadre | Babette Verbeek, le jeu comme une évidence

Cette présélection du jury national belge ne garantit pas à Jean-Pierre et Luc Dardenne de concourir aux Oscars. Les films soumis seront examinés dans les mois à venir et un maximum de cinq longs-métrages seront nommés au final pour un Oscar. La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le 15 mars 2026 à Los Angeles. Les nominations finales seront, elles, annoncées le 22 janvier 2026.

► La Voix est libre avec Elsa Houben

Avec Belga