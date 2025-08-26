Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le film “Jeunes mères” des frères Dardenne représentera la Belgique à la préselection des Oscars

Le long-métrage des frères Dardenne, “Jeunes mères”, a été choisi pour représenter la Belgique aux Oscars, dans la catégorie du Meilleur film international, a annoncé mardi Wallonie Bruxelles Images (WBI).

Le film, prix du Scénario cette année au Festival de Cannes, propose de plonger dans l’histoire de cinq adolescentes hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeunes mères. “Jeunes mères” est produit par Les Films du Fleuve, en coproduction avec The Reunion et Archipel 35, et bénéficie du soutien du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Hors Cadre | Babette Verbeek, le jeu comme une évidence

Cette présélection du jury national belge ne garantit pas à Jean-Pierre et Luc Dardenne de concourir aux Oscars. Les films soumis seront examinés dans les mois à venir et un maximum de cinq longs-métrages seront nommés au final pour un Oscar. La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le 15 mars 2026 à Los Angeles. Les nominations finales seront, elles, annoncées le 22 janvier 2026.

La Voix est libre avec Elsa Houben 

 

Avec Belga

Lire aussi :

Partager l'article

26 août 2025 - 14h42
Modifié le 26 août 2025 - 14h42
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales