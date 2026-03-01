Le festival Made in Asia a accueilli un peu plus de 60.000 passionnés de culture asiatique pendant trois jours, annoncent ses organisateurs dimanche soir. Concerts, livestream, cosplays et dégustations de spécialités étaient au menu de cette édition organisée de vendredi à dimanche/aujourd’hui à Brussels Expo.

“À l’image des festivaliers de Rock Werchter vibrant devant un écran géant pour la Coupe du monde, les visiteurs de Made in Asia se sont massés ce week-end pour suivre le livestream du Pokémon Day“, expliquent les organisateurs. “L’annonce de la nouvelle génération de Pokémon a déclenché une euphorie digne d’un but des Diables Rouges. Une chose est certaine : après 18 années d’existence, ce rendez-vous à Brussels Expo reste le lieu de fête incontournable et sécurisé pour tous les passionnés de culture asiatique.”

Les curieux ont également pu découvrir une nouvelle zone dédiée à la culture japonaise. Cet espace a bénéficié du soutien de l’ambassade du Japon et l’ambassadeur japonais en Belgique, Takeshi Osuga, s’est rendu sur place pour le découvrir. La Belgique et le Japon célèbrent d’ailleurs cette année 160 ans de relations diplomatiques.

L’an dernier le festival avait accueilli près de 60.000 visiteurs. Le chiffre officiel pour cette année est de 60.162 fans.

La prochaine édition de Made in Asia se tiendra les 17 et 18 octobre 2026 à Brussels Expo.

Belga – Photo : Belga Image