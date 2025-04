Le festival Hopla! de retour avec des performances sous le signe de l’inclusivité

Le festival de cirque Hopla! déploiera à nouveau sa magie dans les rues de la capitale du 26 avril au 2 mai, avec une programmation riche et diversifiée, annoncent lundi ses organisateurs. Quinze spectacles rythmeront les après-midis des Bruxellois, des places de Brouckère et Sainte-Catherine aux quartiers Versailles et Nord en passant par le musée des égouts.

Cette année, Hopla! délaisse les soirées en salle en se recentrant sur un programme en journée dans l’espace public. Le festival prendra ses quartiers dans des espaces urbains non dédiés à la culture qu’il aménagera au maximum pour les rendre toujours plus accessibles, avec notamment, du mobilier adapté aux PMR.

Par ailleurs, le festival poursuivra sa collaboration avec la fondation “I see” qui œuvre à davantage d’intégration des personnes aveugles ou malvoyantes en mettant à disposition des traducteurs d’images sur plusieurs spectacles de l’événement.

L’inclusivité sera d’ailleurs au cœur de la création, “Anchored in Air”, présenté les samedi et dimanche 26 et 27 avril place Sainte-Catherine. Ce spectacle de la compagnie “Head Over Wheels” est un spectacle de théâtre aérien porté par une troupe qui réunit artistes en situation de handicap et valides. “Ce premier opus est une fusion captivante de cirque, danse, texte parlé et musique, plongeant le public dans un univers où les fauteuils roulants prennent leur envol, où l’audiodescription s’intègre au spectacle et où les acrobaties défient la gravité. Au cœur de cette performance: une immense tour, terrain de jeu et de défis”, décrivent les organisateurs.

“Ce festival de cirque va nous offrir six jours de magie et de découvertes, avec des spectacles pour toute la famille, et des créations originales qui mettront en lumière des talents belges au cœur même de la ville“, se réjouit Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Belga