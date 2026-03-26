Le festival de cirque Hopla! de retour à Bruxelles du 25 avril au 1er mai

Le festival de cirque Hopla! revient pour sa 19e édition du 25 avril au 1er mai à Bruxelles, avec 25 spectacles gratuits programmés chaque après-midi dans plusieurs quartiers de la Ville, de l’hypercentre en passant par Neder-Over-Heembeek et Haren, annoncent jeudi ses organisateurs.

Le festival proposera une programmation mêlant cirque, musique, danse et théâtre, portée notamment par des compagnies belges. Le fil rouge de cette édition est le lien – aux autres, aux cultures, aux différences, aux générations et au territoire.

Parmi les spectacles à l’affiche figurent plusieurs premières, dont “Des amoures chiennes aux amour-lichen” de la compagnie belge Petra Ichor, “Øblík” de l’artiste allemande Theresa Kuhn ou encore “Sanké”, un cirque musical réunissant six artistes de Guinée et d’Amérique latine. Le projet “Buitengewoon” de la Néerlandaise Liza van Brakel rassemblera quant à lui artistes professionnels et comédiens en situation de handicap mental.

Nouveauté de cette édition, le Quai des Matériaux intègrera le parcours du festival le 30 avril, avec notamment “Big Fish” de la compagnie française Cirque au Carrée.

L’inauguration aura lieu le 25 avril à 14h sur le Quai au Bois à Brûler, avant une clôture prévue le 1er mai à Haren le long d’un nouveau sentier pédestre.

Belga