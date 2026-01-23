Le festival de cinéma En Ville! revient à Bruxelles du 26 janvier au 1er février

Le festival international de cinéma “En ville!” revient pour sa 7e édition du 26 janvier au 1er février 2026 dans les salles bruxelloises, ont annoncé vendredi les organisateurs de l’événement.

Compétitions internationales, séances spéciales, discussions avec les cinéastes, promenades guidées et masterclasse…Un programme riche et varié attend les cinéphiles.

Le documentaire franco-belge “Imago”, auréolé du prix de l’Oeil d’or au dernier festival de Cannes, ouvrira le festival en présence de son réalisateur Déni Oumar Pitsaev au cinéma Palace le 26 janvier.

Au total, 27 films seront présentés dont 18 premières belges.

Rayon invités, le festival pourra compter sur la présence de José Luis Guerin, Nicolas Wadimoff ou encore Thomas Lacoste qui clôturera le festival avec son film “Soulèvement”.