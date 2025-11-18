Le fédéral ouvre un nouvel espace pour renforcer l’accueil hivernal à Bruxelles

Dans la capitale, il s’agit du bâtiment WTC 4, situé à proximité de la gare du Nord, qui pourrait accueillir environ 100 personnes.

À Liège, en plus de l’Espace Belvaux déjà mis à disposition, la Régie des Bâtiments mettra également à disposition du CPAS un deuxième bâtiment, Rue Natalis.

“Nous ne pouvons pas accepter que des bâtiments soient inutilisés pendant que des personnes dorment dehors. Tous les bâtiments fédéraux vides, disponibles et répondant aux conditions de sécurité seront mis à disposition dans le cadre du Plan Grand Froid et des situations d’urgence pour répondre aux besoins des structures de terrain“, commente la ministre, citée dans le communiqué.

D’autres bâtiments sont également disponibles en Wallonie, et la Régie des Bâtiments entamera une concertation avec les autorités locales. En Flandre, l’analyse est en cours.