Le fédéral ouvre un nouvel espace pour renforcer l’accueil hivernal à Bruxelles
Fin septembre, la ministre de l’Asile et de la Migration, de l’Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, Anneleen Van Bossuyt, confirmait que le gouvernement fédéral mettait un terme, dès cette année, au financement du plan Grand froid.
La Régie des bâtiments met à disposition deux nouveaux bâtiments fédéraux en vue de renforcer l’accueil hivernal des sans-abri, annonce la ministre Vanessa Matz mardi dans un communiqué. Ils sont situés à Bruxelles et à Liège.
Dans la capitale, il s’agit du bâtiment WTC 4, situé à proximité de la gare du Nord, qui pourrait accueillir environ 100 personnes.
À Liège, en plus de l’Espace Belvaux déjà mis à disposition, la Régie des Bâtiments mettra également à disposition du CPAS un deuxième bâtiment, Rue Natalis.
“Nous ne pouvons pas accepter que des bâtiments soient inutilisés pendant que des personnes dorment dehors. Tous les bâtiments fédéraux vides, disponibles et répondant aux conditions de sécurité seront mis à disposition dans le cadre du Plan Grand Froid et des situations d’urgence pour répondre aux besoins des structures de terrain“, commente la ministre, citée dans le communiqué.
D’autres bâtiments sont également disponibles en Wallonie, et la Régie des Bâtiments entamera une concertation avec les autorités locales. En Flandre, l’analyse est en cours.
Fin de l’aide fédérale au plan Grand Froid
Fin septembre, la ministre de l’Asile et de la Migration, de l’Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, Anneleen Van Bossuyt, confirmait que le gouvernement fédéral mettait un terme, dès cette année, au financement du plan Grand froid, qui permet d’héberger les sans-abri dans cinq grandes villes durant la période hivernale. L’État fédéral octroyait à ces cinq CPAS un montant d’environ 65.000 euros.
Le soutien fédéral aux sans-abri passe désormais par le biais de la Régie des bâtiments.
