Le docteur Olivier Vermylen, nouveau directeur général médical du CHU Brugmann

Il est passionné de hockey et de moto, et travaille au CHU Brugmann depuis 1999 : le docteur Olivier Vermylen, spécialiste de la médecine d’urgence, prend les rênes de la direction générale médicale de l’hôpital bruxellois, “après une procédure de sélection et l’approbation du conseil d’administration, du comité stratégique et budgétaire et du conseil médical“, nous indique-t-on.

Olivier Vermylen est entré dans ses nouvelles fonctions ce mardi. Parmi ses objectifs, il entend privilégier le travail collaboratif et transversal “avec tous les chefs de département et souligner les missions d’enseignement et de recherche du CHU Brugmann“, explique-t-il. Il souhaite aussi continuer à augmenter l’activité d’admissions et d’actes médico-techniques et chirurgicaux et intensifier le recrutement de médecins. “L’hôpital a besoin de locomotives pour développer de futurs projets et assurer la pérennité de l’institution“, commente le nouveau directeur.

“Le docteur Vermylen va mettre tout son enthousiasme et toute son énergie au service du déploiement de la communauté brugmannienne“, ajoute également la direction de l’hôpital.

Olivier Vermylen succède au professeur Wauthy

Jusqu’ici, Olivier Vermylen assurait la fonction de médecin-chef du CHU Brugmann. Il a également été responsable des urgences et du SMUR, de 2015 à 2019. Dans ce cadre, il avait notamment coordonné la réponse médicale à l’attentat commis à la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016, et évoquait cette journée dans le cadre de nos reportages “22 mars pour l’Histoire“.

Le médecin est diplômé de l’ULB et titulaire de différentes spécialités en médecin d’urgence et d’un master en management des institutions de santé et de soins de la Solvay Business School.

Olivier Vermylen succède ainsi au professeur Pierre Wauthy, chirurgien cardiaque, dans ses fonctions de directeur général médical. Ce dernier a, en effet, été récemment élu vice-doyen de la Faculté de Médecine de l’ULB.

