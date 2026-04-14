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Le DJ set de Lost Frequencies aura finalement lieu à UR Square

Cinq jours après avoir annoncé avoir trouvé un nouveau lieu, le collectif Hangar a confirmé que le DJ set de Lost Frequencies se tiendra finalement à UR Square, ce samedi 18 avril à Ixelles.

Initialement prévu à Watermael-Boitsfort, l’événement avait dû être déplacé en urgence en raison de la mobilisation de riverains et de problèmes administratifs, notamment liés au permis d’environnement du site situé en lisière de la forêt de Soignes.

► Lire aussi | Hangar trouve de justesse un nouvel endroit pour le DJ set de Lost Frequencies à Bruxelles

Le DJ set affiche complet avec 4.000 tickets vendus.

Rédaction

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