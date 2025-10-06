Le DJ britannique Fred Again pose ses platines à la Gare Maritime ce vendredi
La capitale belge est la deuxième étape, après Glasgow, de sa tournée conceptuelle intitulée “USB002”.
L’arrêt à Bruxelles s’inscrit dans un concept plus large imaginé par cet artiste connu pour ses productions mêlant house, techno et pop. USB002 est en fait la nouvelle série de morceaux pensés par Fred again pour ses DJ sets, qui finissent sur sa clé USB et font vivre ses raves. Conçu comme un album évolutif et sans fin, il mêle collaborations, remixes et bootlegs. 10 titres, 10 raves, pendant 10 semaines, jusqu’à la sortie de l’album en vinyle. Ce vendredi, c’est au tour de Bruxelles.
BX1 – Photo : Instagram / BX1