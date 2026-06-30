Le dispositif Stop It Now ! Bruxelles menacé de fermeture faute de financement

Le Centre d’appui de Bruxelles s’inquiète mardi de la perte de financement de son dispositif “Stop It Now!”, la ligne d’écoute en Belgique francophone dédiée aux personnes préoccupées par des attirances sexuelles envers des mineurs. Ce projet, créé en 2021 et financé par Safe.brussels, n’a à ce jour reçu aucune confirmation de financement pour 2026. Le conseil d’administration a donc décidé de suspendre l’activité au 1er juillet, sans préavis.

L’ASBL a lancé une carte blanche afin d’alerter l’opinion publique sur les conséquences de cette décision.

Stop It Now ! Bruxelles accueille des personnes qui cherchent de l’aide avant qu’un passage à l’acte ne survienne. Le dispositif reçoit chaque année plusieurs centaines de sollicitations (appels, mails, etc.). Le site internet enregistre plus de 3.300 visites par mois.

Quatre personnes travaillent partiellement pour Stop It Now !, explique Noémie Bourdon, coordinatrice au Centre d’appui Bruxellois. “Le dispositif est peu coûteux. Il s’agit essentiellement de frais de personnel, entre 40.000 et 50.000 euros par an, auxquels il faut ajouter des frais de fonctionnement d’environ 10.000 euros par an.”

L’avenir du pendant flamand de Stop It Now !, soutenu par la Région flamande, n’est lui pas compromis. “Contrairement à nos collègues flamands, nous avons déjà eu des problèmes de financement l’année dernière, ce qui nous empêche par exemple de faire la publicité de notre dispositif”, complète Noémie Bourdon. “Or, même sans communication, nous recevons des appels, ce qui prouve que le besoin existe”.

Contacté par Le Soir, le cabinet du ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR) se veut rassurant. “La volonté du ministre-président est de préserver les dispositifs de terrain jugés prioritaires, en particulier ceux qui contribuent à la prévention, à la sécurité et à la protection des publics vulnérables.” Une décision devrait être prise pour le 16 juillet lors du conseil des ministres.

Belga