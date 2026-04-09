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Le directeur de l’athénée Léonardo Da Vinci écarté pour faits de mœurs présumés sur un élève: une enquête en cours

Une enquête de la WBE est en cours, “à charge et à décharge”.

Le directeur de l’athénée royal Léonardo Da Vinci à Anderlecht est écarté pour des faits de mœurs présumés sur un élève majeur, selon plusieurs médias.

Le pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement, confirme auprès de la DH, mener une enquête à charge et à décharge.

Son écartement n’est “pas une sanction disciplinaire“, mais une “mesure préventive, qui permet de prendre du recul et de mener sereinement l’instruction“, rappelle la WBE.

La rédaction – Photo : Belga Image

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