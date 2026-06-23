Le dimanche sans voiture coïncide cette année avec les 50 ans du métro bruxellois

Le dimanche sans voiture aura lieu cette année le 20 septembre, soit 50 ans jour pour jour après l’inauguration du premier tronçon de métro à Bruxelles, annoncent mardi la société bruxelloise de transports publics et Bruxelles Mobilité. À cette occasion, le métro et plus largement le transport public bruxellois seront mis à l’honneur.

Le 20 septembre 1976, les Bruxellois se pressaient en masse pour inaugurer leur métro. Le premier tronçon reliait De Brouckère à Tomberg et Beaulieu, retrace la Stib. Cinquante ans plus tard, le 20 septembre coïncide avec la journée sans voiture dans la capitale, point d’orgue de la semaine de la mobilité.

“Cette année, le dimanche sans voiture est un double moment de fête, avec une ville qui s’anime pour le bonheur des citoyens et les cinquante ans de notre métro. Pour ce jubilé, le programme s’enrichit, avec une attention particulière pour les passionnés de la Stib”, indique la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt.

Concrètement, différentes activités feront la part belle au métro et au transport public bruxellois. Ainsi, des animations auront lieu sur le réseau de la Stib, avec notamment une exposition racontant l’histoire du métro bruxellois dans l’espace culturel Qartier à la station de prémétro Bourse. Le dépôt Jacques Brel ouvrira par ailleurs ses portes au grand public, le dimanche 20 septembre, jour anniversaire du métro, en écho à la grande fête populaire qui avait accompagné l’inauguration du métro il y a un demi-siècle.

Dès cet été, en amont de l’anniversaire, les Bruxellois pourront profiter d’une première exposition à la station Botanique ainsi que de vidéos et podcasts consacrés au métro et son histoire.

Le 20 septembre, comme chaque année, de 09H30 à 19H00, la Région de Bruxelles-Capitale “deviendra la zone sans voitures la plus importante d’Europe”, souligne Bruxelles Mobilité.

Belga