Le Design Museum Brussels fête ses 10 ans avec un week-end gratuit

Ouvert en 2015, le musée s’est imposé comme un lieu de référence consacré à l’histoire du design du 20e siècle à aujourd’hui. Il abrite deux grandes collections permanentes: The Plastic Design Collection, qui retrace l’usage du plastique dans le design depuis les Golden Sixties, et Belgi(um) Design, consacrée aux icônes, figures et moments marquants du design en Belgique.

En dix ans, l’institution a présenté près de 50 expositions temporaires et mené sept projets hors les murs. Sa collection compte aujourd’hui environ 2.300 pièces, soit près de 20% de plus qu’à son ouverture. Le musée a franchi un cap symbolique le 30 octobre, date à laquelle il a accueilli son millionième visiteur depuis 2015. Il a également noué des partenariats avec des institutions européennes, dont le Vitra Design Museum et le Design Museum London.

► Reportage | Le skate à l’honneur au Design Museum Brussels, visite avec un passionné

Dimanche, des visites guidées intergénérationnelles seront organisées autour de l’exposition Design and Comics: Living in a Box. Le 10 décembre, l’activité Lire au musée proposera un moment de lecture pour les enfants dès 7 ans. Les festivités se poursuivront le 14 décembre avec une nouvelle édition du Design Brunch, combinant buffet, visites guidées et atelier créatif pour les 6-14 ans.

Belga