Le dernier train de nuit Nightjet à destination de Berlin est parti plus tôt que prévu

Initialement, il devait partir ce mercredi soir, mais en raison d’une grève, le départ de ce soir a été déplacé à Cologne, nous apprend Bruzz.

Ce lundi soir, le dernier train de nuit NightJet Bruxelles-Berlin est parti à l’improviste depuis Bruxelles-Midi. En raison d’une grève, le départ a été avancé, et les passagers du train de nuit devront prendre l’ICE à grande vitesse et changer de train à Cologne.

On apprenait plus tôt ce mois-ci que la liaison lancée il y a quinze mois, permettant de relier les deux capitales en 13h et 38 minutes, à raison de trois fois par semaine serait supprimé à partir du 28 mars.

La ligne avait déjà été interrompue entre le 12 août et le 25 octobre en raison de travaux de construction. Le Nightjet Vienne-Bruxelles continuera à circuler et il sera toujours possible de voyager en train de nuit entre Bruxelles et Berlin à bord du Good Night train d’European Sleeper.

