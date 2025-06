Rond-point Schuman: De Wever qualifie de “honte” et “d’humiliation totale” le courrier bruxellois aux instances européennes

Le Premier ministre, Bart De Wever, a fait le tour des dirigeants des instances européennes (Commission, Conseil, etc.) pour leur demander de ne pas tenir compte de la lettre que leur a adressée le gouvernement bruxellois à propos du réaménagement du rond-point Schuman, a-t-il indiqué ce jeudi.

“C’est une véritable honte, une humiliation totale: la Région bruxelloise qui va quémander de l’argent pour aménager une place. J’ai dû m’excuser“, a-t-il expliqué en rappelant l’importance diplomatique de Bruxelles. Le chef du gouvernement fédéral n’a pas mâché ses mots sur la situation politique actuelle à Bruxelles, toujours sans gouvernement de plein exercice. La loi ne permet pas à l’échelon fédéral d’intervenir dans les affaires de la Région mais si celle-ci devait s’adresser à l’échelon fédéral pour demander un soutien financier, le leader nationaliste flamand s’est montré clair: il se comportera comme le Fonds monétaire international à l’égard des “failed states” et imposera “des conditions très claires”.

Cette lettre cosignée par le ministre-président Rudi Vervoort (PS), Ans Persoons (Vooruit), secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme, et Elke Van den Brandt (Groen), ministre régionale de la Mobilité et des Travaux publics, porte sur le réaménagement du rond-point Schuman. Ce projet vise à le transformer en un endroit agréable pour les piétons, à créer des pistes cyclables et planter de la végétation.

“Ces ambitions pourraient tomber à l’eau en raison de circonstances inattendues“, avertit le courrier, alors que des surcoûts importants de l’ordre de trois millions environ seront à la charge de la Région. “Actuellement, le gouvernement bruxellois se trouve dans l’incapacité de prendre les engagements nécessaires pour financer les coûts supplémentaires“. Le montant espéré n’est toutefois pas mentionné dans la missive, alors que, selon nos informations, des surcoûts importants de l’ordre de 12 millions environ – phase de travaux publics et de réalisation de l’auvent compris – seront à la charge de la Région.

Le gouvernement Vervoort s’est tourné vers les représentants des cinq institutions européennes basées à Bruxelles (la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’UE, le Service européen pour l’action extérieure et le Comité des Régions) pour leur demander s’ils pourraient envisager une contribution financière conjointe.

