Le dernier adieu à Arno aura lieu samedi à Ostende avant la dispersion des cendres

Le chanteur est décédé le samedi 23 avril 2022 à l’âge de 72 ans.

Arno entamera samedi 14 mai son dernier voyage lorsque ses cendres seront confiées à la mer qu’il aimait tant, au large de sa ville natale d’Ostende. La famille et les amis du chanteur défunt invitent donc les fans à lui rendre un dernier hommage.

Selon les volontés d’Arno, la cérémonie en mer se déroulera dans l’intimité, uniquement avec son cercle proche. Toutefois, les fans du chanteur sont conviés à lui dire adieu depuis le “t Hoofd” sur la Westersaketsel d’Ostende, où le bateau emmenant l’urne d’Arno à destination de la haute mer passera samedi vers 15h15.

Arno Hintjens est décédé le samedi 23 avril 2022 à l’âge de 72 ans d’un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis fin 2019. Ostendais de naissance, il quitte la ville à 18 ans pour parcourir l’Europe et certaines régions d’Asie, seul avec sa guitare. De retour en Belgique, il s’installe à Bruxelles dans les années 80 et connait ses premiers succès avec le groupe TC Matic, qui s’arrêtera quelques années plus tard. Arno s’est ensuite lancé en solo et est progressivement devenu l’un des artistes rock les plus respectés de Belgique.

Belga