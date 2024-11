Le débat autour du décumul des mandats de retour au Parlement bruxellois

Le PS Ahmed Laaouej, les MR David Leisterh et Vincent De Wolf, trois députés parmi d’autres contraints de faire un choix : être député ou bourgmestre. Les deux fonctions sont, en effet, incompatibles selon la nouvelle loi communale…sauf si la proposition d’ordonnance socialiste passe.

Elle est portée par Marc-Jean Ghyssels (PS) et autoriserait les parlementaires à rester bourgmestre ou échevin empêché. Un moyen selon lui de garder un lien avec la population.

“À partir du moment où on est parlementaire, qu’on se présente sur une liste communale et qu’on a soutien populaire important, il est normal qu’on garde le contact avec sa population et c’est une de manière de garder le contact avec la population”, déclare Marc-Jean Ghyssel à notre micro.

A ce stade, pas de réaction du MR qui s’etait aussi opposé à l’incompatibilité. Par contre, les Engagés, futurs partenaires potentiels de la majorité, ne voient pas pourquoi il faut changer cette disposition dans l’urgence.

Et du côté d”Ecolo et de DéFI, c’est un tir groupé pour dénoncer ce qu’il considère comme une manœuvre politique.

“La démocratie, c’est la distribution du pouvoir. Cette ordonnance, elle concentre le pouvoir dans les mêmes mains et notamment dans les mains de personnes qui pourraient prétendre à représenter l’intérêt général régional dans les années qui viennent”

Difficile donc, de prédire le sort qui sera réservé à ce texte.

Mais il y a très peu de chance, qu’il soit soumis au vote, avant l’installation des conseils communaux, début décembre.