Le Crossing Schaerbeek dans le sprint final pour le maintien : “Il reste quatre finales”

Grâce à sa victoire dans les derniers instants hier, le Crossing Schaerbeek reste dans la course au maintien en Nationale 1 ACFF. Les Bruxellois sont à deux points du SL16 FC (jeunes du Standard de Liège), première équipe non relégable.

Des rebondissements, des buts dans les derniers instants, quelques désillusions : la fin de saison du Crossing Schaerbeek est palpitante. Le club, promu la saison dernière en Nationale 1 ACFF, tente de se maintenir cette année. Il ne reste plus que quatre matchs au club pour assurer sa survie au troisième niveau du football belge.

Au classement, le Crossing reste dans la zone rouge (les deux dernières places), mais la victoire permet au club de prendre une belle avance sur l’Union Namur et de garder son sort entre ses mains, avec seulement deux petites unités de retard sur les jeunes du Standard de Liège et quatre points sur Stockay, l’adversaire des Schaerbeekois hier. Le but de Noah Ferrera était donc essentiel pour la survie du Crossing en Nationale 1 ACFF.

Le but de Noah Ferrera

Quatre finales

Il ne reste que quatre matchs dans cette fin de saison pour le Crossing Schaerbeek. Avec ce classement serré, chaque match s’annonce essentiel pour le club. On notera les deux principaux rendez-vous contre les concurrents directs pour la descente : le 26 avril à domicile contre l’Union Namur et le 10 mai contre les jeunes du Standard de Liège pour la dernière journée. Ce match pourrait être une vraie finale pour le maintien.

Après six matchs en play-down, les Schaerbeekois affichent un bilan de deux défaites, deux partages et deux victoires, un six sur six acquis lors des deux derniers matchs sous la direction du nouveau coach des Schaerbeekois, Nabil Chedid, l’adjoint d’Emilio Ferrera, qui a fait un pas de côté depuis la défaite du club contre l’Union B.

Le nouveau coach insiste sur l’importance du travail effectué par ses prédécesseurs pour arriver à ces bonnes performances : “On a toujours cru en ce groupe. Je pense que les joueurs ne travaillent pas que depuis deux semaines, ils travaillent pendant des mois et ça commence à payer maintenant, tout simplement”, déclare Nabil Chedid à la suite de la victoire du club contre Stockay.

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Même sentiment au niveau des joueurs : “Ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu’on travaille bien, mais que ça ne se conclut pas par des points, et là ça fait deux victoires, ça fait du bien”, pour Esteban Casagolda, le buteur de l’équipe. Pour la suite, le joueur expérimenté dit qu’“il ne faut pas se fixer sur les autres, il faut nous regarder nous-mêmes. Il reste quatre finales, il faut aller pour les quatre et, si on fait bien les choses, on ne dépendra que de nous-mêmes, je pense. On doit gagner nos confrontations directes.”

L’interview d’Esteban Casagolda

Rémy Rucquoi