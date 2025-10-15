Le cri d’alerte du Samusocial au gouvernement bruxellois: “Nous faisons face à un risque majeur de cessation de paiements”

Le Samusocial alerte le gouvernement bruxellois : sans versement rapide de subventions, l’asbl risque de ne pas payer en décembre les salaires de ses 700 employés, menaçant l’accueil hivernal.

Le Samusocial a envoyé vendredi dernier un cri d’alerte au gouvernement bruxellois, sous la forme d’un courrier, signalant qu’il a absolument besoin de recevoir certaines subventions, écrit le quotidien Le Soir mercredi. A défaut, l’association court le risque de pas pouvoir payer le salaire de ses 700 travailleurs en décembre, par manque de trésorerie.

“Nous faisons donc face à un risque majeur de cessation de paiements qui compromettrait directement la viabilité de notre association et donc de nos missions d’accueil et d’hébergement des personnes sans abri, en particulier à l’approche de la période hivernale“, met en garde le courrier, adressé aux cabinets du ministre-président, Rudi Vervoort (PS), et des ministres Elke Van den Brandt (Groen) et Alain Maron (Ecolo).

En l’absence de gouvernement de plein exercice, il y a des promesses non-officielles, mais l’association a besoin que les sommes soient versées, souligne auprès du quotidien la directrice générale Sarah de Liamchine.

Le cabinet de Rudi Vervoort, en charge d’une des sources de financement qui posent problème (on parle d’une tranche d’1,8 million relative à 2024, et du remboursement d’une avance de 4,6 millions d’euros pour 2025, entre autres), assure qu’un des dossiers vient d’être débloqué et que l’autre est en cours. En ce qui concerne les subventions de la Cocom, Alain Maron indique essayer de trouver des solutions.

