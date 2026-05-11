Le CPAS de Bruxelles constate une hausse inquiétante des difficultés rencontrées par les jeunes

Le bilan annuel 2025 de l’antenne 18-25 ans du CPAS de la Ville de Bruxelles montre une forte hausse des difficultés rencontrées par les étudiants, et des problèmes de santé mentale, a indiqué lundi le président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman.

Ce bilan met en évidence une augmentation importante du nombre d’étudiants accompagnés, dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, la fragilisation des soutiens familiaux et une précarité croissante touchant les jeunes Bruxellois.

Au cours de l’année académique 2024-2025, l’Antenne 18-25 a suivi 3.056 étudiants, soit une hausse de près de 11% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, près de 75% poursuivent des études supérieures et plus de 20% vivent seuls.

Le bilan confirme également l’importance d’un accompagnement individualisé. Le taux de réussite des étudiants du secondaire suivis par ce service atteint environ 80%. “Cela démontre que l’accompagnement est nécessaire. Les salles d’études en sont un bon exemple“, a commenté David Weytsman, rappelant que les salles d’étude ont enregistré plus de 10.000 passages durant l’année académique.

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En parallèle, la MADO Nord, une structure destinée aux adolescents et jeunes adultes, a enregistré une hausse de 54% des demandes d’accompagnement par rapport à 2024. Les problématiques les plus fréquemment rencontrées concernent la santé mentale, le décrochage scolaire, les conflits familiaux, le logement et l’insertion sociale et professionnelle.

Le rapport met également en lumière l’augmentation des demandes liées à la santé mentale chez les jeunes, principalement autour de l’anxiété et du stress post-traumatique.

“Même dans un contexte budgétaire difficile, nous continuerons à former nos équipes, à renforcer les collaborations avec les acteurs spécialisés et à orienter les jeunes vers les structures adaptées afin d’éviter toute rupture d’accompagnement“, a promis le président du CPAS à ce propos.

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