Le Conseil d’État annule le permis de la passerelle cyclable De Trooz à Laeken

Les entreprises portuaires craignent une entrave à la circulation des poids lourds et à la chaîne d’approvisionnement de la capitale. La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a réaffirmé sa volonté de sécuriser ce point noir pour les usagers faibles. Des adaptations seront apportées au projet pour déposer un nouveau dossier.

Le projet global de véloroute, cofinancé par l’Europe via le fonds Feder, suit son cours avec des chantiers en cours à Sainctelette et à l’étude à Van Praet.

Rédaction – ©Bureau Gijs Van Vaerenbergh