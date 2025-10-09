Le Conseil d’État annule le permis de la passerelle cyclable De Trooz à Laeken
Ce projet s’inscrivait dans le cadre de la future véloroute Canal, visant à relier le nord et le sud de Bruxelles par un itinéraire sécurisé pour piétons et cyclistes.
Le Conseil d’État a annulé le permis d’urbanisme accordé en 2022 pour la construction d’une passerelle cyclo-piétonne sous le pont Jules De Trooz à Laeken. Le recours avait été introduit par la Communauté portuaire de Bruxelles et la Compagnie des Ciments belges, qui dénonçaient l’impact du projet sur l’activité portuaire et sur une zone classée en parc. Le Conseil d’État a estimé que la piste prévue, de nature régionale, n’était pas compatible avec l’affectation “zone verte” du site selon le Plan régional d’affectation du sol (PRAS), notamment en raison des abattages d’arbres et de l’usage fonctionnel de la voie.
Les entreprises portuaires craignent une entrave à la circulation des poids lourds et à la chaîne d’approvisionnement de la capitale. La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a réaffirmé sa volonté de sécuriser ce point noir pour les usagers faibles. Des adaptations seront apportées au projet pour déposer un nouveau dossier.
Le projet global de véloroute, cofinancé par l’Europe via le fonds Feder, suit son cours avec des chantiers en cours à Sainctelette et à l’étude à Van Praet.
Rédaction – ©Bureau Gijs Van Vaerenbergh