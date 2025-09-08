Le congé de maternité pris en compte dans le calcul pour la retraite anticipée

Le ministre des Pensions Jan Jambon (N-VA) va modifier ses textes afin que le congé de maternité soit pris en compte dans le calcul de la pension anticipée. C’est ce qu’ont confirmé des sources issues de son entourage au journal De Morgen. La proposition initiale avait suscité de nombreuses critiques la semaine dernière.

Les plans du ministre prévoyaient en effet que les périodes de congé de maternité, soit les quinze semaines de congé accordées aux femmes avant et après leur accouchement, ne seraient pas prises en compte dans le calcul de l’âge de la retraite anticipée. Cette exception ne s’appliquait qu’à une nouvelle forme de retraite anticipée, dans le cadre de laquelle les personnes ayant commencé à travailler à un jeune âge peuvent prendre leur retraite dès l’âge de 60 ans, après 42 ans de carrière. Au cours de ces 42 années, il faut avoir travaillé effectivement pendant au moins 234 jours, soit l’équivalent de 9 mois à temps plein.

Seul le congé de maternité ne serait pas pris en compte comme période de travail. De ce fait, l’âge de la retraite serait de facto repoussé d’une année complète pour chaque enfant. Le projet a suscité de nombreuses critiques, notamment parce qu’il serait contraire à la législation belge et européenne en matière de discrimination. Celle-ci stipule que les femmes ne peuvent être pénalisées parce qu’elles ont des enfants.

Jan Jambon devrait apporter cette modification prenant en compte le congé maternité avant que le texte ne soit soumis au gouvernement pour une deuxième lecture, avec les autres commentaires des partenaires sociaux.

Belga