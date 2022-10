Le conducteur du métro de Maelbeek et Life4Brussels dénoncent un manque de suivi de la Stib, l’entreprise répond

Life 4 Brussels dénonce la réaction de la STIB suite au témoignage sur la RTBF de Christian Delhasse, conducteur du métro dans lequel un terroriste s’est fait exploser le 22 mars 2016 à la station Maelbeek. L’association qui défend les victimes des attentats reproche également à la société de transport de ne pas avoir proposé d’accompagnement à Christian Delhasse. La STIB dément.

Christian Delhasse conduisait le métro dans lequel un terroriste s’est fait exploser le 22 mars 2016. Il a récemment témoigné dans un reportage diffusé sur la RTBF. Il se décrivait comme un “oublié des attentats“. Il évoquait notamment un manque de suivi psychologique et médical de la part de la STIB. Ainsi, il expliquait avoir repris le travail le 23 mars, comme si de rien n’était, sans le moindre accompagnement de la STIB. Du côté des assurances, il n’avait reçu aucune indemnisation.

Dans un communiqué, l’association Life 4 Brussels, qui suit le dossier de Christian Delhasse, confirme les propos du conducteur et dénonce non seulement le manque d’accompagnement proposé à Christian Delhasse au lendemain des attentats, mais aussi l’absence de démarches entreprises par la société auprès de l’organisme assureur, Ethias. Enfin, l’association, qui défend les victimes du 22 mars, vise aussi la réaction de la société de transport suite au témoignage de Christian Delhasse. Une communication, diffusée en interne et dévoilée par l’association, démentait en effet les propos de l’employé.

Du côté de la STIB, la porte-parole Françoise Ledune nous assure que la société de transport “a fait tout ce qu’elle a pu, mais on comprend très bien que cela ne soit jamais suffisant aux yeux des victimes.” Un manque de suivi ? “C’est son ressenti et nous le considérons avec beaucoup d’empathie, mais ce n’est pas ce qui s’est passé“, continue Françoise Ledune, qui rappelle qu’un suivi psychologique est proposé depuis le 22 mars 2016 à tous les collaborateurs et leur famille. Enfin, concernant les démarches auprès de la compagnie d’assurances, “nous ne savions pas qu’il avait ouvert un dossier auprès d’Ethias, il ne nous en a pas fait part.” Mais Françoise Ledune insiste : contrairement à ce que prétend Life 4 Brussels, jamais la STIB n’a traité Christian Delhasse de menteur.

Rédaction – Photo : Belga