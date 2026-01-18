Le Comité des Femmes ont dix ans : une lutte déterminée pour la reconnaissance des droits des migrantes sans titre de séjour

Depuis dix ans, le Comité des Femmes Sans-Papiers mène une lutte déterminée pour la reconnaissance des droits, de la dignité et de l’existence même des femmes migrantes sans titre de séjour.

Dix années de résistance collective face à l’invisibilisation, à l’exploitation et aux violences systémiques qu’elles subissent. Fondé en 2015, le Comité est né d’une nécessité vitale : permettre à des femmes directement concernées de prendre la parole, de s’organiser et de lutter pour leurs droits fondamentaux.

Droit au séjour, au travail, à la santé, au logement, à la sécurité et au respect : autant de revendications portées par des femmes trop souvent réduites au silence, qui ont choisi de transformer leur précarité imposée en force politique.

Au fil des années, le Comité des Femmes Sans-Papiers s’est imposé comme un acteur des luttes pour les droits des personnes migrantes. Par des mobilisations, des actions collectives, des manifestations, des prises de parole publiques et un travail constant de solidarité, il a contribué à faire émerger les revendications spécifiques des femmes sans-papiers : travailleuses invisibles, mères, soignantes, premières de corvée, et pourtant toujours niées par les politiques migratoires.