Le Code du bien-être animal de retour sur la table du Parlement bruxellois

Le Code bruxellois du bien-être animal va à nouveau faire l’objet de discussions au Parlement bruxellois. L’information a été révélée ce matin par La Dernière Heure .

À l’initiative de DéFI, le texte sera proposé à l’agenda de la commission Environnement ce mercredi. Élaboré sous la précédente législature par l’ancien ministre Bernard Clerfayt, ce Code regroupe des centaines de mesures visant à renforcer la protection animale, comme l’interdiction de vendre des animaux sur les marchés ou celle des colliers électriques.

Présenté comme l’un des plus ambitieux en Europe, le texte est toutefois bloqué en commission depuis plus d’un an, malgré une proposition similaire déposée par Groen.

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La nouvelle ministre du Bien-être animal, Elke Van den Brandt, estime que le texte constitue une bonne base de travail et appelle à relancer le débat.

Le Code ne tranche cependant pas la question sensible de l’abattage sans étourdissement, un choix assumé par ses défenseurs pour éviter de bloquer l’ensemble du projet. Reste à voir si la demande de mise à l’agenda sera acceptée ce mercredi.

■ Explications de Valentine Rolus dans Bonjour Bruxelles