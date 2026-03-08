 Aller au contenu principal
BX1

Le Club Bruges et le Sporting Anderlecht se quittent dos à dos

Le Club Bruges et le Sporting d’Anderlecht ont partagé l’enjeu (2-2) dimanche dans le cadre de la 28e journée de Jupiler Pro League.

Les Brugeois sont deuxièmes (57 points) tandis que les Bruxellois sont quatrièmes (44).Le début de rencontre fut à l’avantage de Bruges. Les Blauw en Zwart ont enchaîné les possibilités avec des tirs non cadrés de Kyriani Sabbe (5e), Christos Tzolis (7e) et Carlos Forbs (24e).

À un peu moins de dix minutes du repos, les Mauve et Blanc ont fait preuve de réalisme avec une frappe à ras du sol de Nathan De Cat (36e, 0-1).

Les hommes de la Venise du Nord ont égalisé six minutes plus tard grâce à un Nicolò Tresoldi à la bonne place après une première tentative de Sabbe (42e, 1-1).

Juste avant le retour aux vestiaires, Anderlecht a bien failli repasser devant mais Simon Mignolet s’est interposé devant Tristan Degreef (45e).

Peu de temps après la reprise, l’attaquant anderlechtois a réussi à remettre les visiteurs aux commandes grâce à une frappe parfaitement croisée (53e, 1-2).

L’équipe locale a tenté de réagir directement. Coosemans s’est toutefois montré vigilant sur un tir puissant de Tzolis (58e) avant que Tresoldi, bien servi par le Grec, ne trouve le poteau (61e).

Anderlecht a ensuite profité des espaces laissés par la défense brugeoise. Adriano Bertaccini (70e) et Mario Stroeykens (81e) ont cependant manqué leur face-à-face avec Mignolet. Sur un corner bruxellois, le poteau a ensuite empêché Ludwig Augustinsson de mettre les siens à l’abri (82e).

Bruges a finalement réagi à cinq minutes du terme avec un centre de Tzolis que Tresoldi a repris victorieusement en un temps dans le but (85e, 2-2).

Les Gazelles ont failli passer devant dans les ultimes instants mais Tzolis et Tresoldi ont butté sur Coosemans puis Lucas Hey (90e+6).

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales