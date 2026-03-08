Le Club Bruges et le Sporting Anderlecht se quittent dos à dos

Le Club Bruges et le Sporting d’Anderlecht ont partagé l’enjeu (2-2) dimanche dans le cadre de la 28e journée de Jupiler Pro League.

Les Brugeois sont deuxièmes (57 points) tandis que les Bruxellois sont quatrièmes (44).Le début de rencontre fut à l’avantage de Bruges. Les Blauw en Zwart ont enchaîné les possibilités avec des tirs non cadrés de Kyriani Sabbe (5e), Christos Tzolis (7e) et Carlos Forbs (24e).

À un peu moins de dix minutes du repos, les Mauve et Blanc ont fait preuve de réalisme avec une frappe à ras du sol de Nathan De Cat (36e, 0-1).

Les hommes de la Venise du Nord ont égalisé six minutes plus tard grâce à un Nicolò Tresoldi à la bonne place après une première tentative de Sabbe (42e, 1-1).

Juste avant le retour aux vestiaires, Anderlecht a bien failli repasser devant mais Simon Mignolet s’est interposé devant Tristan Degreef (45e).

Peu de temps après la reprise, l’attaquant anderlechtois a réussi à remettre les visiteurs aux commandes grâce à une frappe parfaitement croisée (53e, 1-2).

L’équipe locale a tenté de réagir directement. Coosemans s’est toutefois montré vigilant sur un tir puissant de Tzolis (58e) avant que Tresoldi, bien servi par le Grec, ne trouve le poteau (61e).

Anderlecht a ensuite profité des espaces laissés par la défense brugeoise. Adriano Bertaccini (70e) et Mario Stroeykens (81e) ont cependant manqué leur face-à-face avec Mignolet. Sur un corner bruxellois, le poteau a ensuite empêché Ludwig Augustinsson de mettre les siens à l’abri (82e).

Bruges a finalement réagi à cinq minutes du terme avec un centre de Tzolis que Tresoldi a repris victorieusement en un temps dans le but (85e, 2-2).

Les Gazelles ont failli passer devant dans les ultimes instants mais Tzolis et Tresoldi ont butté sur Coosemans puis Lucas Hey (90e+6).

