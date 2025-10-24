Le CHU Saint-Pierre se mobilise contre les attaques visant les hôpitaux à Gaza

À l’appel de six organisations humanitaires et de défense des droits humains, le CHU Saint-Pierre s’est mobilisé vendredi pour dénoncer les attaques contre des structures de santé à Gaza.

L’action visait à rappeler qu’un hôpital ne doit jamais devenir une cible, même en temps de guerre. À 11h00, une partie du personnel et de la direction de l’hôpital ont observé une minute de silence.

Dans un communiqué commun, Amnesty International, Caritas International, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Oxfam et Viva Salud ont rappelé que “le fragile cessez-le-feu à Gaza ne doit pas faire oublier les crimes atroces commis, notamment les bombardements d’hôpitaux comme celui de Nasser le 24 août”.

Les organisations appellent à la reconstruction du système de santé palestinien et à l’autorisation d’entrée pour le personnel médical à Gaza.

Un rassemblement symbolique s’est tenu à 12h30 devant le CHU Saint-Pierre, en présence de plusieurs dizaines de soignantes et soignants ainsi que de représentants des ONG.

“Si les armes semblent se taire, les hôpitaux et le personnel de santé ont payé un prix terrible. Nous continuerons à marteler qu’attaquer un hôpital est un crime abject qui détruit des vies et ruine notre humanité commune”, ont conclu les organisations.

Belga