Le chantier du pont Carsoel va avoir un impact sur la circulation

Le chantier de l’élargissement du pont Carsoel à Uccle, débuté au mois de septembre à Uccle va durer jusqu’à l’été 2025. La nouvelle infrastructure va être quatre fois plus large que l’ancienne et doit faciliter l’accès à tous les modes de transport et aux PMR. Des travaux qui ne font pas des heureux et qui auront des impacts sur la mobilité. “Il y aura par période des impacts, avec une interruption complète de la circulation. Avec Infrabel, on va essayer de limiter ces périodes au maximum : des déviations seront mises en place”, précise l’échevin ucclois de la Mobilité,Thibaut Wyngaard au micro de Bernard Denuit.

La première phase des travaux est prévue jusqu’à mai prochain. “Après, on va réaliser le tablier du pont et après, on va finir la voirie et refaire le tracé du tram pour pouvoir à terme démolir l’ancien pont”, ajoute, de son coté, François-Xavier de Keyser, chef de chantier.