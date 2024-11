Le chantier du Palais de Justice de Bruxelles dévoile une nouvelle étape de sa restauration

La restauration du Palais de Justice de Bruxelles progresse comme prévu, avec des travaux en cours pour redonner au bâtiment son éclat d’autrefois.

Cette semaine, la Régie des Bâtiments a démantelé les échafaudages de la partie supérieure du côté droit de la façade avant, soit un pas de plus vers la fin de la première phase de restauration.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Frédéric De Hénau

Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État sortant chargé de la Régie des Bâtiments se réjouit : “Petit à petit, le Palais de Justice se dévoile encore un peu plus: rénové, modernisé et, surtout, débarrassé d’une autre partie de ses échafaudages. Pour moi, ce chantier est le symbole d’un pays qui se respecte enfin et qui respecte son patrimoine. La gestion publique exige rigueur et efficacité. En ce sens, 40 ans d’échafaudages, c’était inacceptable! Je regrette que mes prédécesseurs n’aient pas pris ce chantier à bras le corps plus tôt. On aurait économisé beaucoup de temps, beaucoup d’argent… et beaucoup de moqueries.”

Préserver l’aspect d’origine

Si les travaux ont débuté en août 2023, ils visent la restauration complète des façades du Palais, un bâtiment classé. Pour cela, l’opération se fait en étroite collaboration avec la direction du Patrimoine culturel de la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles. Dans un premier temps, les échafaudages ont été démontés sur la partie centrale supérieure de la façade et la statue de Minerve. Depuis, les étages supérieurs de la partie droite de la façade ont également été dégagés.

► Revoir | Une première partie restaurée de la façade du Palais de justice est dévoilée

Ces travaux d’envergure comprennent le nettoyage, la réparation, et dans certains cas, le remplacement de pierres. Afin de préserver l’aspect d’origine du Palais, des pierres de Comblanchien, en Bourgogne sont utilisées. À ce jour, 137m³ de pierres ont été remplacées, soit l’équivalent de 370 tonnes.

Le chantier se poursuit avec le démontage progressif des échafaudages sur le côté droit et la restauration du côté gauche.

À partir de 2026, ce sera au tour des façades du socle sous la coupole d’être restaurées.

Rédaction – Photo : Régie des Bâtiments